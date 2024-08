Tuttosport – Mario Rui, ipotesi Turchia. Scambio Folorunsho-Amrabat? I dettagli

Tra i calciatori che non hanno convinto Antonio Conte ci sono Michael Folorunsho e Mario Rui. Il romano non è piaciuto a Conte nonostante l’ottima stagione in prestito al Verona. Non è andata meglio al terzino portoghese, che comunque da tempo desidera tornare in patria. Destinazione comunque non possibile, ad oggi non sembrano esserci state offerte. Secondo Tuttosport, per lui si fa largo l’ipotesi Turchia. A mezzanotte si chiude la sessione estiva di mercato, ma per cedere lì c’è tempo fino al 13 settembre.

Per Folorunsho c’è la Lazio, alla quale ha già detto sì. Nelle ultime ore, però, la Fiorentina tenta il sorpasso. Il quotidiano torinese fa sapere che la Viola ha proposto lo scambio con Amrabat, profilo spesso seguito dal Napoli in passato.