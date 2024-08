TMW – Gaetano in chiusura al Cagliari, i dettagli dell’operazione

Gianluca Gaetano è sempre più vicino a fare ritorno al Cagliari. Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, la trattativa tra il club sardo e il Napoli per il centrocampista italiano classe 2000 è ormai conclusa. L’accordo prevede un prestito gratuito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di circa 6 milioni di euro tra cartellino e bonus. Gaetano tornerà dunque in Sardegna, dove aveva già giocato in prestito la scorsa stagione, ma al termine di questo campionato diventerà definitivamente un giocatore del Cagliari.