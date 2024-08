Continua il duello tra Fiorentina e Lazio per Michael Folorunsho del Napoli. Il centrocampista è in uscita dal club azzurro, dato che Antonio Conte non lo considera parte dei suoi piani per questa stagione. Dopo il fallimento dello scambio con la Fiorentina, che coinvolgeva Sofyan Amrabat, destinato invece al Fenerbahce, sarà necessaria un’offerta in denaro per convincere il Napoli a cedere Folorunsho. Lo riporta TMW.