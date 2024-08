Sky Uk – Il Chelsea non rinuncia a Osimhen: le ultime

Nelle ultime ore Victor Osimhen ha aperto alla cessione all’Al Ahli. Il Chelsea, però, non si arrende. Gli inglesi vorrebbero il nigeriano in prestito e, invece, lui vuole andare a titolo definitivo. Gli arabi sembrano in vantaggio, ma secondo le ultime notizie rivelate dal giornalista di Sky Sports Uk Kaveh Solhekol, i blues non vogliono rinunciare. Ecco quanto rivelato dalla nostra redazione.

“Il Chelsea non ha ancora rinunciato a ingaggiare Victor Osimhen, ma la struttura salariale del club dovrà essere rispettata affinchè qualsiasi mossa possa avvenire. Il Chelsea mira a ridurre la massa salariale del 50 percento”.