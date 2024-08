Sky Sport Uk – Al Ahli, ostacolo Osimhen: vorrebbe anche Ivan Toney, ma ha già dieci stranieri! Il punto

Secondo quanto riportato da Kaveh Solhekol, giornalista di Sky Sports UK, fonti autorevoli parlano di un ostacolo per l’acquisto di Victor Osimhen. Gli arabi, infatti, vorrebbero anche Ivan Toney. In una rosa di 25 calciatori, in Arabia Saudita gli stranieri possono essere al massimo 10 e, con l’arrivo dell’attaccante del Brentford, Osimhen non potrebbe essere tesserato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Fonti autorevoli in Arabia Saudita affermano di non vedere come sia possibile per l’Al Ahli ingaggiare Victor Osimhen e Ivan Toney. L’Al Ahli non ha due posti disponibili per due giocatori stranieri, a meno che uno di loro non sia Under 21. Ai club della Saudi Pro League sono consentiti 10 giocatori stranieri nelle loro squadre da 25 giocatori. Ci è stato anche detto che non hanno bisogno di altri due attaccanti e che non hanno il budget per entrambi i giocatori. Per ingaggiare entrambi i giocatori, l’Al Ahli avrebbe tempo fino alla scadenza di mezzanotte della SPL di lunedì sera per liberare uno slot vendendo un giocatore straniero. Questo è un altro punto cruciale. Ibanez, Mahrez, Firmino, Mendy, Veiga, Demiral e Kessie significano che l’Al-Ahli dovrebbe perdere uno straniero per ingaggiare sia Toney che Osimhen. I club sauditi possono avere otto stranieri di qualsiasi età e due nati nel 2003 o dopo. Alexsander conta come quest’ultimo”.