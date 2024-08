L’arrivo di Scott McTominay al Napoli apre la strada alla partenza di Coli Saco, che è pronto per una nuova avventura. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il trasferimento del centrocampista al Cosenza in prestito secco è ormai ai dettagli. Con l’arrivo del giocatore scozzese, Antonio Conte ha dato il via libera alla cessione del giovane maliano, che altrimenti sarebbe rimasto a Napoli.