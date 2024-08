Trova conferme l’indiscrezione lanciata in esclusiva ieri sera da Ciro Venerato della Rai. Antonio Conte ha bocciato Arthur e l’operazione quindi non si farà: secondo l’esperto di mercato Antonio Conte spera ancora di poter avere Gilmour. Il giocatore ha chiesto nuovamente di essere ceduto al Napoli. Il Brighton potrebbe chiedere qualcosa in più ad ADL rispetto all’impegno precedente.

Conte attende novità anche per Edimbe, anche se nella lista degli esterni potrebbero esserci altre due alternative (forse anche Lirola). Oggi intanto Conte potrebbe liberare Zerbin per Monza. Due giorni fa aveva bloccato la sua partenza.