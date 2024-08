Lukaku rinuncia al Belgio, il ct Tedesco spiega il motivo

Il Belgio ha reso noti i convocati del ct Domenico Tedesco per le sfide di Nations League con Israele e Francia. La notizia è che Romelu Lukaku non prenderà parte alle sfide dei diavoli rossi. Il motivo lo ha subito reso noto il ct durante la conferenza stampa. “Ha appena concluso il suo trasferimento al Napoli. Adesso vuole concentrarsi su quello”, ha detto Tedesco.

Un’ottima notizia per Conte: Big Rom sfrutterà al meglio la sosta per tornare in forma il prima possibile e segnare gol fondamentali per la compagine azzurra.