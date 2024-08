Il Napoli sta valutando un nuovo nome per le fasce laterali: Antonio Candreva, 37 anni, attualmente svincolato. Il suo agente, Federico Pastorello, è lo stesso che cura gli interessi di Meret e Lukaku. Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, Candreva rappresenterebbe un’opzione di emergenza nel caso in cui non si riuscisse a concludere l’affare per il principale obiettivo, Ebimbe dell’Eintracht. Candreva vanta 40 presenze sotto la guida di Conte ai tempi dell’Inter.