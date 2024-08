Gilmour, il retroscena rivelato da Di Marzio: “Aveva già scelto il numero di maglia!”

L’arrivo di Scott McTominay è del tutto slegato dall’operazione Billy Gilmour. Tuttavia, l’infortunio di Matt O’ Riley ha complicato l’affare per il Napoli. Secondo i rumours di mercato la società azzurra starebbe comunque provando un tentativo last minute. Gianluca Di Marzio ha rivelato a Sky Sport che Gilmour sembrava davvero entusiasta del suo passaggio al Napoli, tanto che aveva già deciso il numero di maglia. “Gilmour aveva visto la partita vinta dal Napoli in casa contro il Bologna e voleva venire a Napoli – ha spiegato Di Marzio – si mandava degli sms con alcuni dirigenti del Napoli dicendo arrivo lasciatemi la maglia numero 8, io voglio essere un giocatore del Napoli, dunque il calciatore continua a spingere per il trasferimento. Vediamo se il Brighton lo lascerà partire”.