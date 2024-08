DAZN – Lazio e Fiorentina in pressing su Folorunsho, la situazione

Oltre alle trattative riguardanti Gilmour e Osimhen, anche la cessione di Folorunsho è uno dei temi caldi dell’ultimo giorno di mercato per il Napoli. Secondo gli ultimi aggiornamenti del giornalista di DAZN, Orazio Accomando, la Fiorentina sta cercando di superare la Lazio nella corsa per Folorunsho. Entrambe le squadre hanno presentato al Napoli un’offerta di prestito con obbligo di riscatto, ma la Viola punta a chiudere l’affare in mattinata. Si attende un possibile rilancio della Lazio, che aveva già ricevuto il sì del giocatore.