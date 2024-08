“Presi! Inter e Juve trovano Guardiola, Milan e Atalanta Ancelotti” scrive il Corriere dello Sport in apertura sui sorteggi della nuova Champions League. Formula allargata con 36 squadra anziché 32. Due mostri sacri sulla strada di Inzaghi e Motta: si parte il 17 settembre.

Conference – “Viola in 9: mito De Gea”: passaggio del turno ai calci di rigore per la Fiorentina dopo l’1-1 subito al 96′ contro la Puskas Akademia. La gioia dopo la sofferenza per i viola allenati da Raffaele Palladino.