VIDEO – McTominay saluta i tifosi del Napoli dall’Hotel Parker’s

Scott McTominay, prossimo a diventare un nuovo calciatore del Napoli, è in questo momento all’Hotel Parker’s, dove sta firmando il contratto che lo legherà ai partenopei. Poco fa, proprio come Lukaku ieri sera, si è affacciato all’esterno della struttura, per salutare i tanti tifosi accorsi a salutarlo. da lì, il centrocampista si è lasciato scappare un “forza Napoli!” A seguito della firma, si recherà a Castel Volturno. Di seguito, il video di questo momento, condiviso da Alfredo Pedullà di Sportitalia.