Scott McTominay è appena arrivato all’Hotel Parker’s di Napoli, anche qui accolto da un folto numero di tifosi partenopei. È qui che il centrocampista scozzese firmerà il suo contratto con gli azzurri. Poi, si recherà a Castel Volturno. Nella struttura, sono presenti anche David Neres, Romelu Lukaku e Antonio Conte. In questo momento, si attende solo il suo annuncio ufficiale, stessa cosa vale per il belga, arrivato ieri in città. Di seguito, il video del suo arrivo diffuso da Alfredo Pedullà.

L’arrivo di Scott #McTominay in albergo a #Napoli. Uno dei colpi più importanti della sessione estiva ✅ pic.twitter.com/pOfv8YRprl — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 29, 2024