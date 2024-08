Varriale: “McTominay colpo straordinario sottovalutato dai media italiani”

Enrico Varriale, giornalista, ha scritto sul suo profilo X dell’approdo di Scott McTominay al Napoli. Si parla del centrocampista scozzese, prossimo a firmare con i partenopei, come un colpo straordinario, sottovalutato da alcuni media italiani. Di seguito, le sue parole. “Un acquisto va sempre valutato pure per squadra e campionato di provenienza. L’ ultimo giocatore preso dal Napoli dalla Premier League fu Anguissa dal Fulham. Per questo McTominay è un colpo straordinario sottovalutato solo dai media italiani, provinciali e unidirezionali”.

