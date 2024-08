Tmw – Fascia destra, sondato Lirola. Ma c’è un club in vantaggio. I dettagli

Nome nuovo per la fascia destra del Napoli. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, gli azzurri starebbero sondando Pol Lirola per rinforzare il ruolo. L’idea della società è quella di regalare un altro esterno ad Antonio Conte, e tra questi c’è anche lo spagnolo che nell’ultima stagione ha giocato al Frosinone. Il Marsiglia, club proprietario del cartellino, è disposto a lasciarlo partire in prestito gratuito. Tuttavia, il club che sembra in vantaggio nell’ingaggiare il calciatore è il Werder Brema. Gli azzurri, in tutto questo, seguono anche Amar Dedic del Salisburgo, la cui trattativa è però complessa vista la richiesta di 15 milioni degli austriaci. L’alternativa è Thierry Correia del Valencia.