Da poco meno di 1 ora il Napoli ha annunciato ufficialmente l’arrivo in maglia azzurra della punta belga Romelu Lukaku. Successivamente al tweet ufficiale di presidente e squadra, proprio il club partenopeo ha voluto pubblicare su X una foto di Lukaku in versione Acquaman con in mano il tridente. Nella didascalia gli azzurri vogliono sottolineare che con il suo arrivo ci sarà una tempesta di gol: “Una tempesta di gol pronta ad attaccare”