Sky – Osimhen, contatti continui tra l’agente e i dirigenti dell’Al Ahli. La situazione

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, è in contatto continuo con i dirigenti dell’Al Ahli per trovare un’intesa di mercato. I sauditi, autori di un ricco rilancio ai partenopei, stanno negoziando con il procuratore del nigeriano, al fine di trovare un accordo sul contratto e così presentare una nuova offerta al Napoli. Sul centravanti, ci sono ancora Chelsea e Psg, ma al momento sono i sauditi ad essere maggiormente coinvolti nella trattativa per il suo acquisto. A riportare è il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.