Sky – Gaetano sempre più vicino al Cagliari, trattativa alle fasi finali

Gianluca Gaetano, calciatore del Napoli, è sempre più prossimo a trasferirsi al Cagliari, che sembra vicino a chiudere per il suo nuovo approdo in terra sarda. Ne parla il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. Il classe 2000, che ha già trascorso 6 mesi con nel corso della passata stagione in Sardegna (tra l’altro con buon profitto), appare molto vicino a farvi ritorno. Stando a quanto riportato, la trattativa tra il club partenopeo e quella rossoblù è alle fasi finali.