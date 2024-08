Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X, il Napoli sarebbe vicino al prestito di Arthur della Juventus per il centrocampo. Ecco cosa scrive:

“La Juventus ha dato il via libera ad Arthur al Napoli in prestito. Juve e Napoli sono in trattativa per l’ingaggio del centrocampista brasiliano di 5,5 milioni all’anno, che è molto alto. Se i bianconeri pagano una parte dell’ingaggio, l’affare potrebbe chiudersi. Arthur ha rifiutato ieri l’offerta del Paok Salonicco”.