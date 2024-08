Repice: “Dobbiamo tener conto che Lukaku tornerà a lavorare con Conte. Il Napoli sarà la vera antagonista dell’Inter”

Francesco Repice, giornalista e radiocronista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito dell’approdo di Romelu Lukaku al Napoli oltre che delle potenzialità della squadra guidata da Antonio Conte. Di seguito, le sue parole.

“Non ci dimentichiamo che l’anno scorso Lukaku ha fatto 21 goal in una stagione complicata. Ha segnato tanto nelle coppe, ne ha fatti 13 in campionato e 8 in coppa. ne ha fatti fare tantissimi anche agli altri facendo da sponda ai compagni. Ci sono prese di posizione in Italia un po’ particolari nei confronti di alcuni giocatori, noi dobbiamo anche tener conto del fatto che Lukaku tornerà a lavorare con Conte. Sono sicuro che il Napoli sarà la vera antagonista dell’Inter, più della Juventus. Non sarà facile per Thiago Motta al primo anno alla Juventus, mentre Conte è uno che sposta tutti gli equilibri. Ho avuto la fortuna di lavorare raccontando le partite della sua Juve e della sua nazionale ed ho capito che lui è di un’altra categoria. Napoli è la piazza giustissima per lui che ha vinto ovunque mettendo fuoco in quelle tifoserie. Vedevo il pubblico di Torino impazzire quando lui ballava, esultava e si arrabbiava coi suoi calciatori. Conte non racconta balle, non si pone mai in maniera altezzosa e dice le cose come stanno, sempre. È uno di quelli che si può permettere di dire ciò che vogliono perchè è un uomo di calcio”.