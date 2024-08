Romelu Lukaku abbraccia nuovamente Antonio Conte, dopo i 2 anni trascorsi insieme all’Inter dove hanno vinto anche uno Scudetto. Come riportato da Opta sul proprio profilo X, l’attaccante belga sotto la guida del tecnico salentino in campionato ha segnato ben 47 gol in 72 presenza, per la media di 1 gol ogni 125 minuti giocati.