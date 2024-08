De Maggio: “Debutto di Lukaku? Credo che col Parma sarà in panchina”

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Qui, ha parlato di come potrebbe debuttare Romelu Lukaku con la maglia del Napoli. Oltre a questo, si è parlato anche di alcuni possibili scenari nel mercato in uscita. Di seguito, le sue parole.

“In certe circostanze il Napoli di Conte può giocare col 3-5-2 con Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku. Conte? Immagino che domani sarà felicissimo perché stasera abbraccerà Lukaku e domani arriverà McTominay. Credo che Lukaku parta dalla panchina contro il Parma. Simeone? Ci sono voci su un interesse dell’Atalanta per Raspadori e magari il Cholito resta a Napoli”.