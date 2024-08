Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è in questo momento a Venezia, dove si sta tenendo l’81esima Mostra cinematografica. In attesa dei tweet in cui ufficializzerà Romelu Lukaku e Scott McTominay, presenzia alla prima di Beetlejuice 2, film del regista Tim Burton. “Emozioni a Venezia alla prima di Beetlejuice 2 di Tim Burton. Interminabile standing ovation per il Leone d’Oro alla carriera per Sigourney Weaver”.

Emozioni a Venezia alla prima di Beetlejuice 2 di Tim Burton. Interminabile standing ovation per il Leone d'Oro alla carriera per Sigourney Weaver pic.twitter.com/mTWJhTXCmV — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 29, 2024