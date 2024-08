De Giovanni: “Se fossi amico ad Osimhen non consiglierei l’Arabia, ma noi non ne sentiremo la mancanza nel caso”

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Victor Osimhen ai microfoni di Radio Goal. Si è parlato in particolar modo di un suo possibile trasferimento in Arabia, dove potrebbe ‘scomparire’ dalla mappa calcistica, con lo scrittore che ha voluto fare l’esempio di Milinkovic Savic. Queste le sue parole: “Osimhen in Arabia? A riguardo mi viene da pensare a Milinkovic Savic, che è praticamente sparito dopo aver lasciato la Lazio, e non è l’unico caso presente. Se fossi un amico di Osimhen sconsiglierei la soluzione Arabia e noi non sentiremo la mancanza perché se si decide di fare certe scelte vuol dire che è fatto così”.