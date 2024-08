Cds – Napoli, Neres e Lukaku; i nuovi acquisti in panchina contro il Parma

Secondo Il Corriere dello Sport, non dovrebbero partire titolari contro il Parma i nuovi acquisti del Napoli: “Sabato i nuovi arrivi andranno in panchina. A cominciare dall’attesissimo Romelu Lukaku, che in queste settimane s’è allenato a Cobham, da separato in casa con il Chelsea, ma che ora avrà bisogno di qualche giorno per entrare in sintonia con i suoi nuovi compagni di squadra a Castel Volturno. Per il belga dovrebbe esserci spazio soltanto nella ripresa, un po’ com’era successo per David Neres contro il Bologna. All’attaccante brasiliano, arrivato pochi giorni prima dal Benfica, sono bastati pochi minuti per mettere a referto il suo primo assist con il Napoli, ma contro il Parma la sua candidatura per una maglia dal primo minuto diventa inevitabilmente più forte“.