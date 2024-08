Bucciantini: “Il Napoli ha fatto un ottimo mercato, mi spiego”

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e del mercato azzurro. Ecco cosa ne pensa:

“Lukaku e McTominay sono acquisti che creano anche un effetto nell’ambiente e serenità nel suo allenatore. Quando compri calciatori forti da squadre forti hai già fatto del tuo meglio. Il centrocampo del Napoli aveva bisogno di un calciatore come McTominay. La difesa del Napoli è cambiata grazie a Buongiorno che diffonde presenze tecnica, fisica e mentale al reparto. Era il miglior acquisto possibile in quel reparto, con lui vedremo meno le lacune degli altri. Lukaku? Bisogna sperare che Conte riporti il calciatore a quei livelli che solo Conte è riuscito a toccare. Il campo ha raccontato che se il Napoli non avesse fatto qualcosa sul mercato avremmo rivisto molto del Napoli dell’anno scorso. La società ha preso in mano la situazione rischiando di restare col cerino in mano, ma alla fine Osimhen sarà ceduto e mi dispiace perché l’Italia perde un grandissimo calciatore”.