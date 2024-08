ULTIM’ORA SKY – Osimhen apre all’Al Ahli! Il Napoli spera di chiudere con i sauditi. I dettagli

Victor Osimhen ha aperto all’Al Ahli. Lo svela il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio. Il collega, sul suo profilo X, ha parlato nelle ultime ore di un ricco rilancio del club saudita per il centravanti nigeriano, in uscita dal Napoli. Se nel corso dei vari colloqui ha sempre rigettato la loro proposta, in questi ultimi minuti è arrivata una sua apertura. Giocatore e agente ascolteranno tutte le proposte senza preclusioni per nessuno. Il Napoli, dal canto suo, spera di poter portare in porto questa cessione con il club saudita. Che sia la svolta più importante nella telenovela riguardante la sua situazione di mercato?