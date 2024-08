Tmw – Mario Rui verso la permanenza al Napoli da separato in casa. I dettagli

Mario Rui potrebbe rimanere al Napoli. Il terzino portoghese non vorrebbe lasciare l’azzurro, pur se dovesse rimanere fuori rosa. Visto il suo stipendio di 2,5 milioni annui e il contratto fino al 2026, è difficile pensare ad una risoluzione contrattuale senza poi dover versare una buonuscita. La sua speranza è che una tra Sporting Lisbona, Benfica e Porto si faccia avanti, ma per ora non è arrivata nessuna offerta, mentre le altre società non possono permettersi il suo stipendio. Anche per questo, il calciatore ha rifiutato varie offerte. Su di lui, infatti, si erano mosse San Paolo, Real Valladolid e Lille. Il Napoli aveva aperto ad un prestito con partecipazione dell’ingaggio, ma per ora il portoghese non ha aperto a nessun club. Dunque, la permanenza è un’opzione da tenere in considerazione. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.