Sportitalia – Raspadori, c’è un sondaggio dell’Atalanta. I dettagli

L’Atalanta ha chiesto informazioni per Giacomo Raspadori. Lo riporta il giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà sul suo profilo X. Secondo quanto riportato, la società bergamasca si è informata per quanto riguarda l’attaccante del Napoli, ma al momento non è nata nessuna trattativa concreta. Per ora, si tratta solamente di un sondaggio e l’eventuale nascita di una negoziazione è tutta da vedere. Di seguito, il tweet del giornalista. “Atalanta, chieste informazioni su Raspadori. Vedremo se partirà una trattativa, per ora solo sondaggio”.

