Sky – McTominay, l’arrivo in Italia slitta a domani mattina. I dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha svelato delle novità riguardo all’arrivo di Scott McTominay in Italia sul proprio profilo X. Secondo quanto riportato, al momento il Napoli ed il Manchester United stanno sistemando i documenti della trattativa. Motivo per cui l’arrivo dello scozzese in Italia è previsto per domani mattina (giovedì 29 agosto) con enorme probabilità, e non stasera. Di seguito, il tweet: “Napoli e Manchester United stanno ancora sistemando i documenti per McTominay: il giocatore arriverà molto probabilmente nella giornata di domani e non più stasera”.

#Calciomercato | @sscnapoli e @ManUtd stanno ancora sistemando i documenti per #McTominay: il giocatore arriverà molto probabilmente nella giornata di domani e non più stasera @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2024