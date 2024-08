Sky – L’Al Ahli insiste per Osimhen, pronta una nuova offerta! Chelsea e Psg restano vigili. I dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, svela le intenzioni dei sauditi dell’Al Ahli nei confronti di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato sul proprio sito ufficiale, c’è l’idea di fare all-in per il nigeriano. Nelle prossime ore, infatti, sarà presentata una nuova offerta con delle cifre più alte per convincerlo. Nel frattempo, sia il Chelsea che il Psg rimangono vigili in questa intricata situazione. In particolare, i Blues hanno intensificato i contatti con i partenopei e venerdì potrebbero presentare una nuova proposta.