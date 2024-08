Relevo – Napoli, c’è l’offerta all’Eintracht per Ebimbe: prestito con diritto di riscatto! Si attende la risposta dei tedeschi

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato di Relevo, ha scritto sul suo profilo X a proposito dell’offerta del Napoli per Éric Junior Dina Ebimbe, calciatore dell’Eintracht Francoforte. Si tratta di un centrocampista in grado di giocare da esterno destro, ma capace di ricoprire più ruoli della mediana e non solo. Secondo quanto riportato, gli azzurri hanno proposto ai tedeschi un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Questo, può diventare obbligatorio al verificarsi di determinate combinazioni. È attesa la risposta da parte della società rossonera. Di seguito, il tweet di Moretto. “L’offerta del Napoli per Éric Junior Dina Ebimbe è un prestito gratuito con diritto di riscatto a 12M€ che può diventare obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni. Si attende la risposta finale dell’Eintracht Francoforte”.

Si attende la risposta finale dell’Eintracht Francoforte. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 28, 2024