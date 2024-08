Relevo – L’Eintracht verso il no alla prima offerta del Napoli per Ebimbe

L’Eintracht Francoforte sembra essere orientato a rifiutare la prima offerta del Napoli per Éric Junior Dina Ebimbe. Lo riporta il giornalista ed esperto di calciomercato di Relevo Matteo Moretto sul suo profilo X. Come da lui riportato, la prima proposta ufficiale dei partenopei riguarda il prestito gratuito del calciatore francese, con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Questo, può diventare obbligatorio al verificarsi di alcune condizioni. Di seguito, il tweet: “L’Eintracht Francoforte va verso il no alla prima proposta ufficiale del Napoli per Ebimbe”.

