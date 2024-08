Pedullà: “Osimhen, l’Al Ahli prova a convincerlo. Il Chelsea manifesta interesse, più defilato il Psg”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, parla a proposito della situazione di mercato di Victor Osimhen sul suo canale YouTube. Stando alle sue parole, il Psg è al momento defilato in questa trattativa. C’è l’interesse da parte del Chelsea, anche se tocca loro formalizzare. Rimane viva la pista dell’Al Ahli, club che però è stato respinto dal calciatore nigeriano, desideroso di rimanere in Europa. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ci sono altre cose da chiarire, come ad esempio Victor Osimhen. Non abbiamo mai parlato del Psg come un tentativo concreto nelle ultime 48 ore. Abbiamo parlato del Chelsea e c’è sempre l’Al Ahli. Vediamo se il nigeriano si farà convincere dai soldi arabi, se i Blues presenterà un’offerta convincente come sembrava ieri. Se invece si andrà ad un ballottaggio oltre il mercato europeo che chiude a fine mese per tanti paesi. Non per quello arabo che chiuderà più in avanti. Aspettiamo la giornata per gli sviluppi. Ripeto, il Chelsea non ha formalizzato ma ha manifestato interesse e attenzione. Il Psg è sempre defilato fino a questi minuti e l’Al Ahli è il club che Osimhen ha sempre respinto, ma l’argomento dei soldi può essere superiore a qualsiasi altra cosa. Il nigeriano in Arabia non ci vuole andare, ma di sicuro se ci andrà vorrebbe una scappatoia per tornare presto in Europa. Lui ha 26 anni, si ritiene legittimamente pronto per continuare a fare esperienze nel calcio che conta, con tutto il rispetto per l’Arabia e i suoi soldi”.