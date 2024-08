Modugno: “Lukaku è già pronto per allenarsi, vi dico le sue sensazioni”

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per raccontare dell’arrivo di Lukaku a Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Stasera era bello documentare la passione della gente, in 500 lo hanno aspettato. Oggi Lukaku ha assaggiato l’amore che l’aspetta per i prossimi tre anni, da stasera l’erede di Osimhen si è preso Napoli. Ora è al quinto piano dell’Hotel Parker’s. Non ha mai avuto dubbi, ha accettato Napoli anche quando il Chelsea gli ha proposto qualche destinazione alternativa come il West Ham. Lukaku ha voluto fortemente quello che considera il migliore allenatore, quello che ne ha segnato la carriera. Chissà se vedrà già stasera Conte oppure domani a Castel Volturno, giorno nel quale potrebbe anche starci il primo allenamento. Da quello che ci arriva le condizioni di Lukaku sono sbalorditive, pur allenandosi da solo ma con le direttive di Conte e del suo staff. Ha un peso forme invidiabile, simile a quello dei tempi migliori all’Inter. E’ chiaro che deve trovare il ritmo e l’intensità, perché giocare è un’altra cosa. C’è, però, voglia di convocarlo per la sfida con il Parma e poi chissà. Prima serata napoletana alla fine di una giornata lunghissima, qui c’è il ds Manna ma non il presidente, a Venezia per impegni suoi cinematografici”.