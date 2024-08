Gazzetta – Gilmour, il Brighton spera di tenerlo ma ha bisogno di cedere. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito della trattativa del Napoli per Billy Gilmour, centrocampista del Brighton, fortemente voluto da Antonio Conte. La questione è tutt’altro che lineare: gli inglesi, e in particolare l’allenatore Fabian Hürzeler, non hanno mai abbandonato la possibilità di tenerlo a disposizione. Infatti, si continua a giocare al rialzo. Però, dopo un’estate di grandi spese (superiori ai 200 milioni di euro), la società britannica ha bisogno di cedere. Nel frattempo, gli azzurri non mollano, e continuano a trattare per la somma di 15 milioni più bonus, a fronte dei 20 richiesti dai proprietari del cartellino.