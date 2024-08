Bazzani: “Al Napoli mancava uno come Lukaku. Vi spiego”

L’ex calciatore Fabio Bazzani è intervenuto a Radio Marte per parlare dell’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli.

Ecco le sue parole: “Al Napoli Lukaku può dare quello che manca, per ora, all’attacco del Napoli: peso specifico, profondità. Può dare poi il meglio di sè, anche perché Romelu non è in là con gli anni, è ancora nel pieno della sua condizione, specie visto che ha feeling con l’allenatore. Nel Napoli di Conte, contro il Bologna, si è visto che mancava uno come Lukaku: in certe situazioni di quella gara sarebbe andato a nozze negli spazi e nell’uno contro uno”.

Poi ha continuato: “Per me nel nostro campionato sposta ancora gli equilibri. Anche nella Roma non ha fatto male, pur non riuscendo a guadagnare una condizione atletica ottimale. Con Conte, con le motivazioni di voler fare bene a Napoli, può fare grandi cose. Ed anzi il binomio tra lui e il Napoli può essere esplosivo e vantaggioso per entrambe le parti”.

Poi Bazzani ha concluso: “Sabato gli azzurri sfidano il Parma, che è una squadra pericolosa, specie se le si lasciano spazi e campo largo: gli emiliani diventano devastanti avendo calciatori di gamba e qualità. Hanno cambiato poco e questo è un vantaggio avendo vinto il campionato di serie B in modo netto. Il Napoli dalla vittoria sul Bologna ha preso più dei tre punti: ha ottenuto maggiore sicurezza mentale, compattezza ed equilibrio. Col Parma vedremo ulteriori progressi, ma sarà importante essere attenti per tutti e 90’“