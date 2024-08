Balzaretti: “McTominay acquisto top del Napoli, vi spiego il perché”

Federico Balzaretti, ex difensore, oggi direttore sportivo è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per parlare del nuovo acquisto del Napoli Scott McTominay. Ecco cosa ne pensa:

“McTominay al Napoli è fra i top 5 acquisti del mercato estivo per rapporto qualità-prezzo. Stravedo per lui: in Italia, per me, spacca completamente. E’ un calciatore molto fisico, alto, dominante, mi piace perché è solido e fa gol. Con un Conte così, McTominay aumenta il valore di tutto il centrocampo del Napoli”.