L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla trattativa per Romelu Lukaku al Napoli. Secondo il quotidiano è fatta, Napoli e Chelsea hanno trovato l’accordo per il passaggio in azzurro di Lukaku. Il centravanti arriva in Campania per un 30 milioni di base fissa. Per l’attaccante contratto triennale da circa 6 milioni a stagione. Così, dunque, l’attaccante belga riabbraccerà a breve il suo mentore, quell’Antonio Conte che ha sempre creduto in lui. L’accordo con l’attaccante belga era già stato definito a metà luglio. Sistemati anche gli ultimi dettagli burocratici, Lukaku arriverà in Italia per le visite mediche tra oggi e domani.