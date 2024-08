L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo l’emittente televisiva il Cagliari, reduce da due pareggi nelle prime due giornate di Serie A, continua a provarci per riabbracciare Gianluca Gaetano del Napoli. Il centrocampista classe 2000 è rientrato a Napoli proprio dopo il prestito da gennaio in Sardegna, ma il club rossoblù vuole fortemente riprenderlo. Il club sardo è tornato a spingere per trovare un accordo con il Napoli per il centrocampista.