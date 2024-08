Il Cagliari è determinato a riportare Gianluca Gaetano in Sardegna e ha ripreso i contatti con il Napoli per cercare di chiudere l’affare. Dopo due pareggi nelle prime due giornate di Serie A, il club rossoblù vuole fortemente riabbracciare il centrocampista classe 2000, che è tornato al Napoli dopo il prestito di gennaio. Secondo Sky Sport, il Cagliari sta intensificando gli sforzi per raggiungere un accordo con i partenopei.