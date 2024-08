Gilmour-Napoli, indizio importante: neanche panchina per lui nella sfida di Carabao Cup col Brighton!

Il centrocampista del Brighton e della nazionale scozzese Billy Gilmour sarebbe davvero ad un passo dal Napoli.

Questa sera il Brighton sarà impegnato alle 20.45 contro il Crawley Town per la Carabao Cup: il centrocampista scozzese Gilmour, che secondo alcuni esperti di calciomercato sarebbe ad un passo dal Napoli, non è stato convocato per la sfida di coppa.

Dunque, indizio importante per i tifosi del Napoli che vedono lo scozzese sempre più vicino al club partenopeo, così come McTominay e Lukaku.