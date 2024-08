Di Marzio – Fenerbahce su Amrabat, la situazione

La permanenza di Sofyan Amrabat a Firenze è ancora in dubbio. Il centrocampista marocchino, tornato dal prestito al Manchester United e recentemente accostato al Napoli, è seguito da diversi club e potrebbe lasciare la Fiorentina negli ultimi giorni di mercato. Nelle ultime ore, il Fenerbahce ha presentato una prima offerta ufficiale per Amrabat. Nonostante le recenti apparizioni in campo e le dichiarazioni di Palladino che ipotizzavano una sua permanenza, il giocatore potrebbe partire in queste ultime fasi della sessione estiva di calciomercato, come riportato da Gianluca Di Marzio.