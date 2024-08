Il Chelsea si tira fuori per la corsa ad Osimhen. Questo è quanto riportato da Kaveh Solhekol, giornalista Sky UK. I Blues avrebbero virato su un altro calciatore militante in Premier: “Il Chelsea si sta muovendo per ingaggiare Ivan Toney dal Brentford. L’attaccante ha un ingaggio nei parametri e la commissione di trasferimento sarà ragionevole. Toney ha un’offerta incredibile dall’Arabia Saudita, ma il Chelsea può offrire il calcio della Premier League”.