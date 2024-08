L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Romelu Lukaku al Napoli. Secondo il quotidiano le parti non mettono in discussione l’affare nonostante le difficoltà, ma è ovvio che il ritardo ha creato un disagio innanzitutto a Conte, considerando che secondo i programmi iniziali Lukaku avrebbe dovuto svolgere le visite mediche entro oggi. Ma così non sarà. Però non è detto che oggi non possa comunque diventare una giornata fondamentale. Il Napoli e l’agente stanno lavorando per risolvere la storia, così da sbloccare l’arrivo del giocatore in Italia entro metà settimana, con prima tappa per le visite mediche a Villa Stuart. E poi fare tutto in tempo per consentirgli di andare in panchina contro il Parma, sabato.