Cds – Gilmour trattativa congelato, situazione da monitorare

La mancata cessione di Osimhen sta rallentando, ma non bloccando del tutto, le operazioni di mercato, considerando l’investimento già effettuato da De Laurentiis. Tuttavia, se Victor non sarà ceduto entro venerdì, sarà difficile immaginare il doppio acquisto dalla Premier League di McTominay e Billy Gilmour. Nel frattempo, il Brighton ha ufficializzato l’acquisto di Matt O’Riley dal Celtic, possibile sostituto di Gilmour, ma la situazione rimane in stand-by. Tutti aspettano le mosse del Napoli. Lo riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna.