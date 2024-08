L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano non era atteso il giorno di riposo che Conte ha concesso alla squadra dopo il trionfo in campionato. Un cambio di programma avvenuto direttamente dopo la partita col Bologna nonostante l’agenda iniziale già studiata in base alla sfida di sabato contro il Parma. Il Napoli avrebbe dovuto cominciare la preparazione ieri, ma poi Conte ha deciso di concedere un giorno di riposo. Il mister s’è concesso un pranzo al Borgo Marinari, a un passo dal mare. E così, la squadra si ritroverà oggi in sede per ricominciare a correre e a studiare il piano tattico per un test forse ancor più delicato di quello con il Bologna. Questo perché il Parma è reduce dal pareggio con la Fiorentina e dalla grande vittoria contro il Milan e gioca bene e perché il Napoli, ora, ha bisogno di dare continuità alle prime prove di rinascita.