Francesco Graziani, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Lukaku. Ecco cosa ne pensa:

“L’anno scorso Kvaratskhelia si accentrava molto, non è la prima volta che lo fa. Lui parte dall’esterno e si accentra, ma se lo fai giocare sottopunta lo limiti. Più lo accentri e più c’è intasamento. Lukaku? Con lui il Napoli lotterà per i primi quattro posti. Lukaku non è più quello di qualche anno fa, ma sarà sempre un attaccante determinante”.