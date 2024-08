Calaiò: “Ieri è stato un buon Napoli, ottimo Kvaratskhelia, chissà con Lukaku…”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del match di ieri Napoli-Bologna. Ecco cosa ne pensa:

“Era normale che il Napoli ripartisse da Kvaratskhelia. Conte mise le cose in chiaro subito dicendo che doveva ripartire da lui e sarebbe giusto dargli un adeguamento di contratto. Con Lukaku che gli apre gli spazi il georgiano può fare ancora meglio. E’ importante che il Napoli abbia ritrovato la vittoria per il morale e per il proseguio del campionato. Anche a Verona il Napoli non m’è dispiaciuto nel primo tempo, ma Conte è riuscito a dare un’anima a questa squadra e ieri s’è visto. L’atteggiamento dei calciatori è diverso dal passato, tutta la squadra lo segue e poi c’è armonia nell’ambiente. Ieri si sono viste tante cose positive, forse non è un Napoli spumeggiante perché le gambe sono un po’ imballate. Ho visto un Napoli compatto nel giro di trenta metri, Lobotka ed Anguissa hanno coperto bene il campo e poi ho notato anche un eccellente Buongiorno”.